Wenn Sie auf der Suche nach einer genauen Wettervorhersage für Port d'Andratx am 15. Juni 2024 sind, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Mit einer Mindesttemperatur von 21,63°C und einer Höchsttemperatur von 24,3°C kann man an diesem Tag in Port d'Andratx mit einem durchaus milden Klima rechnen. Die Temperatur wird voraussichtlich morgens 22,08°C, tagsüber 23,57°C, nachmittags 24,12°C und abends 22,51°C betragen. Die gefühlte Temperatur, also der Wert, der dem subjektiven Empfinden des menschlichen Körpers entspricht, liegt bei 22,15°C am Morgen, 23,76°C tagsüber, 24,52°C am Nachmittag und 22,93°C am Abend.

Luftfeuchtigkeit und Druck

Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68% und der Luftdruck liegt bei 1012 hPa - recht typische Werte für diese Region und Jahreszeit.

Wind und Bewölkung

Ein leichter Wind weht aus Richtung 132° mit einer Stärke von 8,22 m/s und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 11,12 m/s erreichen. Ein bewölkter Tag erwartet uns mit einer Bewölkungsrate von 95%, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist 0%, also brauchen Sie keinen Regenschirm mitnehmen.