Für alle, die sich fragen, wie das Wetter in Santanyí am 15. Juni 2024 sein wird: Wir haben die detaillierten Vorhersagen hier. Die prognostizierte Mindesttemperatur für den Tag beträgt 20,42°C, während die Höchsttemperatur bei 26,62°C liegen wird.

Morgens werden wir eine gemäßigte Temperatur von 20,81°C erleben. Doch gegen Mittag steigt die Temperatur auf 25,94°C, bevor sie nachmittags auf 24,53°C abfällt. Abends können wir eine Temperatureinstellung bei 22,05°C erwarten.

Gefühlte Temperaturen, Luftdruck und Feuchtigkeit

Mit den gefühlten Temperaturen ist es etwas anders. Morgens wird es sich wie 20,8°C anfühlen, tagsüber wie 25,97°C, nachmittags wie 24,84°C und nachts wie 22,4°C.

Die Atmosphärendruckvorhersage steht bei 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird rund 53% betragen.

Wind, Bewölkung und Regenwahrscheinlichkeit

Für Windliebhaber zeigt die Vorhersage eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,74 m/s in Richtung 237°, mit Windböen, die bis zu 7,43 m/s erreichen können. Die Bewölkung wird voraussichtlich 97% betragen, aber gute Nachrichten - die Regenwahrscheinlichkeit ist 0%.

Planen Sie also Ihren Tag in Santanyí am 15. Juni 2024 mit diesen detaillierten Wetterinformationen. Bleiben Sie trocken und genießen Sie Ihren Tag!