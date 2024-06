Santa Ponsa, ein beliebtes Urlaubsziel auf Mallorca, erwartet am 15. Juni 2024 Temperaturen zwischen 20.85°C und 26.52°C. Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 21.38°C, während des Tages steigt sie auf 24.85°C. Gegen Abend bleibt es warm mit 25.88°C und in der Nacht sinkt die Temperatur auf 21.49°C.

Empfindungstemperatur und atmosphärische Bedingungen

Die gefühlte Temperatur wird in der Früh bei 21.24°C liegen, tagsüber steigt sie leicht auf 24.98°C und am Abend auf 26.17°C. In der Nacht wird sie auf 21.84°C abkühlen. Zusammen mit dem voraussichtlichen Luftdruck von 1012 hPa und der Luftfeuchtigkeit von 61% ergibt sich ein angenehmes Urlaubsklima.

Wind und Niederschlagsprognose

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.99m/s aus Richtung 115° und es sind Böen von 6.98m/s zu erwarten. Die Bewölkung beträgt 97% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt null, so dass Sie einen trockenen Urlaubstag genießen können.