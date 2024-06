Mallorca, die größte Insel der Balearen, erwartet am 18. Juni 2024 ein sonniges und warmes Wetter. Mit Temperaturen, die von minimal 21.42ºC bis maximal 28.97ºC reichen, verspricht der Tag, sowohl für die Einheimischen als auch für die Besucher ein wahrer Genuss zu werden.

Am Morgen sind 21.49ºC zu erwarten, was einen frischen Start in den Tag verspricht. Mit 27.73ºC tagsüber ist es perfekt für einen Ausflug zum Strand oder für eine Wanderung in den Bergen. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 28.68ºC und kühlen auf angenehme 23.31ºC in der Nacht ab.

Details zur Wettervorhersage

Die gefühlten Temperaturen liegen bei 21.57ºC am Morgen, 28.77ºC am Tag, 29.25ºC am Nachmittag und 23.68ºC in der Nacht. Es gibt eine geringe Wolkenbedeckung von 2% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Der atmosphärische Druck wird bei 1012 hPa liegen und der Feuchtigkeitsgehalt wird 57% betragen. Der Wind wird aus Richtung 233º mit einer Geschwindigkeit von 5.21m/s kommen und Böen werden bis zu 4.75m/s erreichen.

Mit dieser Wettervorhersage lässt sich der 18. Juni 2024 perfekt für alle Aktivitäten im Freien planen. Ob ein Tag am Strand, ein Ausflug mit dem Fahrrad oder eine Wanderung in den wunderschönen Bergen Mallorcas - das Wetter spielt mit!