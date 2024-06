Die atmosphärischen Bedingungen für den 18. Juni 2024 zeigen sich äußerst günstig für alle, die einen Tag unter der Sonne von Alcúdia verbringen möchten. Nach aktuellen Vorhersagen wird die Mindesttemperatur bei etwa 21.08ºC liegen, während die Höchsttemperatur 27.91ºC erreichen soll. Am Morgen erwarten wir Temperaturen um die 21.49ºC, etwa 26.71ºC im Laufe des Tages, 25.23ºC am Nachmittag und 23.21ºC in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

Die gefühlten Temperaturen liegen etwas über den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen werden es etwa 21.97ºC sein, am Tag erreicht die gefühlte Temperatur 27.79ºC, am Nachmittag wird es gefühlte 25.58ºC sein und in der Nacht kühlt es sich auf 23.62ºC ab. Die relative Luftfeuchtigkeit wird bei rund 61% liegen, was die Bedingungen angenehm macht, ohne dass sie zu trocken oder zu feucht sind.

Windgeschwindigkeit und -richtung

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.94m/s aus der Richtung 56º wehen. Es sind Böen von bis zu 4.18m/s zu erwarten. Diese leichte Brise wird dazu beitragen, die Temperaturen erträglich zu machen und für eine angenehme Abkühlung sorgen.

Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit

Die Wolkendecke wird bei nur 1% liegen, was bedeutet, dass der Himmel weitgehend klar sein wird. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, sodass Sie einen trockenen und sonnigen Tag erwarten können.