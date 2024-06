Die wunderschöne Stadt Santanyí in Mallorca wird den 18. Juni mit sonnigem Wetter genießen. Die genaue Vorhersage, die nach neuesten meteorologischen Daten erstellt wurde, ergab folgende Werte:

Temperatur

Die Mindesttemperatur des Tages wird 20.99ºC sein, während die maximale Temperatur 28.12ºC erreichen wird. Der Tag beginnt mit 21.05ºC am Morgen, steigt auf 28.01ºC am Mittag, geht leicht zurück auf 27.53ºC am Nachmittag und kühlt sich schließlich auf 23ºC in der Nacht ab.

Wärmewahrnehmung und Luftfeuchtigkeit

Tatsache ist, dass die thermische Sensation oft von der wirklichen Temperatur abweicht. An diesem Tag wird die wahrgenommene Temperatur 21.59ºC am Morgen, 29.14ºC am Tag, 28.6ºC am Nachmittag und 23.42ºC in der Nacht sein. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 57%, was für einen angenehmen Sommertag sorgen wird.

Wind und Niederschlag

Der Wind wird aus der Richtung 254° mit einer Geschwindigkeit von 5.57m/s wehen. In Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6.09m/s erreicht werden. Niederschläge sind nicht zu erwarten, die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0% und die Bewölkung bei lediglich 2%.

Kurz gesagt, es wird ein idealer Tag, um das Beste aus Santanyí und seiner atemberaubenden Umgebung zu genießen.