Für alle unsere wertvollen Leser, die einen sonnigen Tag in Santa Ponsa planen, haben wir gute Nachrichten. Der 18. Juni 2024 in Santa Ponsa, Mallorca, wird ein warmes und sonniges Erlebnis sein. Wir können eine minimale Temperatur von 21,9ºC und eine maximale Temperatur von 26,49ºC erwarten.

Morgens erwarten wir 21,92ºC, während des Tages wird die Temperatur auf 25,93ºC steigen und am Nachmittag weiterhin bei 25,94ºC bleiben. Die Nacht bleibt noch warm bei 23,14ºC. Die gefühlten Temperaturen liegen bei 22,15ºC am Morgen, 26,22ºC am Tag, 26,26ºC am Nachmittag und 23,52ºC in der Nacht.

Der Atmosphärendruck beträgt 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,82 m/s aus einer Richtung von 273º, mit Windböen von bis zu 4,89 m/s.

Aufgrund der minimalen 1% Bewölkung und der null Prozent Regenwahrscheinlichkeit wird der 18. Juni 2024 ein perfekter Tag, um Santa Ponsa zu besuchen und die wunderschöne Aussicht auf die Inseln zu genießen.