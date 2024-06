Im wunderschönen Palma de Mallorca erwarten wir am 19. Juni eine Mindesttemperatur von 21.44ºC und eine Höchsttemperatur von 28.38ºC. Beim Aufstehen am Morgen können wir uns auf angenehme 22.3ºC, während des Tages auf 26.58ºC und am Abend auf 24.82ºC freuen. Und selbst die Nacht verspricht mit 22.93ºC, nicht allzu kühl zu werden.

Die gefühlten Temperaturen weichen nur geringfügig ab und bewegen sich zwischen 22.44ºC am Morgen, 26.58ºC am Tag, 24.98ºC am Abend und 23.05ºC in der Nacht. Daraus ergibt sich ein durchgängig mildes Klima, das für Outdoor-Tagesaktive perfekt ist.

Moderate Bewölkung und minimale Regenwahrscheinlichkeit

Trotz der Hitze bleibt uns am 19. Juni eine atmosphärischer Druck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 52% erhalten. Ein leichter Wind von 5.25m/s aus Richtung 198º mit Böen bis zu 5.81m/s ist zu erwarten. Die Bewölkung wird bei 36% liegen, sodass wir uns auf einen größtenteils sonnigen Tag freuen können. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0.43% vernachlässigbar gering.

Also bereitet euch auf einen schönen, sonnigen Tag in Palma vor! Verpasst nicht die Gelegenheit, diese perfekten Bedingungen zu nutzen. Denkt daran, immer ausreichend zu trinken und euch gut zu sonnencremen.