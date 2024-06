Die Einwohner von Sóller können sich auf einen warmen Tag freuen, da die Temperatur am 19. Juni voraussichtlich zwischen 21,36°C und 30,64°C liegen wird. Die Morgenstunden beginnen mit einer angenehmen Temperatur von 22,76°C. Während die Temperaturen über den Tag steigen und ein Hoch von 29,01°C erreichen, kühlt es sich am Abend auf 25,85°C ab. Die Nacht bleibt relativ mild mit einer erwarteten Temperatur von 23,61°C.

Ausführliche Wetterbedingungen

Die Anwohner von Sóller werden eine leicht abweichende gefühlte Temperatur erleben, die im Laufe des Tages zwischen 22,66°C am Morgen und 28,71°C am Tag liegt, bevor sie am Abend auf 26,03°C abfällt und in der Nacht bei 23,59°C bleibt. Zudem ist mit einem Luftdruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 41% zu rechnen. Glücklicherweise bleiben die Windbedingungen mit einer Geschwindigkeit von 4,03 m/s aus Richtung 218° und Windböen von bis zu 4,88 m/s moderat.

Niedrige Regenwahrscheinlichkeit und mittlere Bewölkung

Die Bewohner, die den Tag an der frischen Luft verbringen möchten, können sich freuen, denn mit einer sehr geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0,66% bleibt es wahrscheinlich trocken. Der Himmel über Sóller wird zu 42% bewölkt sein, was für einige erfrischende Schatten sorgen könnte, während die Sonne den Großteil des Tages scheint.