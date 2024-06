Am 19. Juni 2024 in Port d'Andratx auf der wunderschönen Insel Mallorca, werden die Temperaturen sich über den Tag im Bereich von 22,37°C - 24,34°C bewegen. Am Morgen beginnen wir mit einer angenehmen Temperatur von 22,73°C, die sich am Tag auf 23,71°C erhöht. Am Nachmittag steigt die Temperatur dann leicht auf 23,99°C an. Den Tag lassen wir mit einer Temperatur von 23,06°C in der Nacht ausklingen.

Gefühlte Temperatur und allgemeine Bedingungen

Die gefühlten Temperaturen bewegen sich bei 23,04°C am Morgen, 24,09°C am Tag, 24,40°C am Nachmittag und 23,43°C in der Nacht. Der atmosphärische Druck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird etwa bei 75% liegen. Es ist also ein ziemlich feuchter Tag zu erwarten.

Wind- und Wolkensituation

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,46m/s aus der Richtung 173° und es werden Böen mit einer Geschwindigkeit bis zu 6,78m/s erwartet. Die Bewölkung beträgt 70% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% sehr niedrig.

Fazit des Tages

Wir erwarten einen relativ warmen Tag in Port d'Andratx, mit ab und zu einigen Wolken und mäßigem Wind, aber ziemlich hoher Luftfeuchtigkeit. Vergessen Sie nicht, Sonnencreme mitzunehmen, falls Sie vorhaben, den Tag im Freien zu verbringen und ausreichend Wasser zu trinken, um den Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen auszugleichen.