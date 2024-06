Die Temperatur in Sóller wird morgen eine minimale Temperatur von 20.64°C und eine maximale Temperatur von 27.53°C erreichen. Am Morgen sollten Sie mit Temperaturen um 21.19°C, mittags um 26.71°C, am Nachmittag um 25°C und in der Nacht um 21.76°C rechnen. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei 21.64°C, am Tag bei 27.31°C, am Nachmittag bei 25.04°C und in der Nacht bei 22.08°C liegen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Für morgen wird ein Luftdruck von 1015 hPa erwartet. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 53% liegen. Der Wind wird voraussichtlich 3.79m/s in Richtung 245° mit Böen bis zu 3.92m/s erreichen.

Mögliche Bewölkung und Regen

Die Bewölkungsrate liegt morgen bei 82%. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist minimal mit einem Prozentsatz von nur 0.33%.

Alles in allem können wir uns auf einen angenehmen Frühlingstag mit leichter Bewölkung freuen. Stellen Sie sicher, dass Sie gut hydratisiert bleiben und Sonnenschutzmittel verwenden, wenn Sie Zeit im Freien verbringen.