In der malerischen Gemeinde Alcúdia auf Mallorca erwarten uns am 20. Juni 2024, dem Tag der Sommersonnenwende, optimale Wetterbedingungen. Die Temperaturen pendeln zwischen 22.04ºC und 27.45ºC und schaffen so ein angenehmes Klima, in dem sich die Menschen entspannen und die Schönheit der Insel genießen können.

Temperaturverteilung über den Tag

In den frühen Morgenstunden erwarten uns etwa 22.1ºC Grad, die Temperatur steigt im Laufe des Tages auf 26.14ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 25.29ºC fällt. In der Nacht kühlt es auf etwa 22.76ºC ab. Dabei sorgt eine relative Luftfeuchtigkeit von 64% und eine moderate Windgeschwindigkeit von 4.52m/s, mit gelegentlichen Böen bis zu 4.84m/s, für ein angenehmes Gefühl auf der Haut.

Atmosphärendruck und Niederschlagsaussichten

Der atmosphärische Druck beträgt 1014 hPa und die Wolken verdecken 87% des Himmels. Die Regenwahrscheinlichkeit ist extrem niedrig, lediglich bei 0.91%. Somit kann man mit ziemlicher Sicherheit einen trockenen und sonnigen Tag in Alcúdia erwarten.

Wir wünschen ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Alcúdia und hoffentlich begeistert sie das Wetter genauso wie uns. Bleiben sie stets sicher und genießen sie die Schönheit der Sonneninsel Mallorca.