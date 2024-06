Am 20. Juni 2024 erwartet uns ein angenehmer Frühlingstag in Cala Millor. Die minimalen Temperaturen liegen bei 21.02ºC und steigen tagsüber auf maximal 25.61ºC an. Am Morgen erwarten uns 21.26ºC, während die Temperaturen mittags auf 24.1ºC steigen. Der Nachmittag bleibt mit 24.15ºC ähnlich mild, bevor die Temperaturen abends auf 21.56ºC fallen.

Die gefühlte Temperatur am Morgen liegt bei 21.61ºC, steigt bis mittags auf 24.34ºC an und bleibt auch nachmittags mit 24.16ºC ähnlich. Am Abend sinkt die gefühlte Temperatur auf 21.76ºC. Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind Der Luftdruck beträgt 1015 hPa mit einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 68 %. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.41 m/s aus 212º Richtung und kann in Böen eine Geschwindigkeit von 8.53 m/s erreichen. Nebel und Regen Die Nebelwahrscheinlichkeit ist mit 67% relativ hoch, während die Regenwahrscheinlichkeit mit 0.26% sehr gering ausfällt. Insgesamt können wir uns auf einen trockenen und sonnigen Tag in Cala Millor freuen.