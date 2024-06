Am 20. Juni wird Santanyí in Mallorca einen minimalen Temperaturwert von 20.96°C und einen maximalen Wert von 24.79°C haben. Beginnen Sie den Tag mit 21.3°C am Morgen, steigend auf bis zu 24.7°C während des Tages. Am Abend werden die Temperaturen auf 23.86°C abfallen und schließlich mit 21.73°C in der Nacht abschließen.

Die gefühlten Temperaturen werden jedoch etwas abweichen. Diese liegen bei 21.57°C am Morgen, 24.9°C während des Tages, 23.97°C am Abend und zuletzt 22°C in der Nacht.

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.26m/s und zeigt dabei in die 169º Richtung. Böen können eine Stärke von bis zu 9.75m/s erreichen.

Druck, Feuchtigkeit und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Die atmosphärische Druckbedingungen werden bei etwa 1015 hPa liegen mit einem Feuchtigkeitsprozentsatz von 64%. Die Wolkenbedeckung liegt bei 43%, während die Regenwahrscheinlichkeit sehr gering ist, mit nur 0.4%.

Alles in allem grüßt Santanyí auf Mallorca mit einem angenehmen und gemäßigten Wetterbild. Für alle, die Sonne und milde Temperaturen lieben, bietet Santanyí das ideale Urlaubserlebnis.