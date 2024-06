Wir freuen uns, Ihnen heute den Wetterbericht für Cala Rajada präsentieren zu können. Wie erwartet bietet uns der 20. Juni ausgezeichnete Wetterbedingungen, die typisch für diese Jahreszeit auf der wunderschönen Insel Mallorca sind. Mit einer minimalen Temperatur von 21,59°C und einer Höchsttemperatur von 26,06°C können Sie einen Tag voller Sonne und Freude erwarten.

Detailierte Temperaturverteilung

Die Temperaturen bewegen sich am Morgen um 21,76°C, tagsüber erwärmt es sich auf 23,65°C, am Nachmittag erreicht es 24,31°C und in der Nacht kühlt es auf angenehme 22,17°C ab. Die gefühlte Temperatur bleibt mäßig und angenehm, mit 22,21°C am Morgen, 23,98°C am Mittag, 24,47°C am Nachmittag und 22,4°C in der Nacht.

Weitere Wetterbedingungen

Die atmosphärische Druckbedingung wird bei 1015 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,65m/s aus Richtung 208º und in Böen erreicht er bis zu 8,93m/s. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt lediglich 0,25%, sodass wir einen überwiegend klaren und trockenen Tag vorhersagen.