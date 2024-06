Halten Sie Ihre Sonnenbrillen bereit, denn das Wetter in Palma scheint perfekt für einen traumhaften Inseltag zu sein. Unsere aktuelle Wetterprognose für den 22. Juni 2024 zeigt ideale Bedingungen für diejenigen, die die natürliche Schönheit Mallorcas unter dem strahlenden Inselhimmel genießen möchten.

Erwarten Sie einen Tag mit minimalen Temperaturen von 19.31ºC und Höchstwerten von 26.26ºC. Die Morgentemperaturen werden bei rund 19.72ºC liegen und über den Tag auf etwa 26.08ºC ansteigen. Bis zum Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 24.58ºC und schließlich auf 21.46ºC am Abend.

Angenehme gefühlte Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit

Die gefühlten Temperaturen am Morgen liegen bei angenehmen 19.68ºC und steigen im Laufe des Tages auf 26.08ºC. Am Nachmittag wird es mit einer Gefühlstemperatur von 24.53ºC und in der Nacht wird sie bei 21.57ºC ruhen.

Unsere Prognose zeigt auch einen Luftdruck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von nur 49%, was für einen trockenen und angenehmen Tag sorgt.

Leichte Brise für den perfekten Inseltag

Auf der Insel weht ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.01m/s aus Richtung 219º, mit Böen von bis zu 3.92m/s. Perfekt für ein entspanntes Inselabenteuer an der frischen Luft.

Für alle, die das perfekte Sonnenbaden planen, die Wolkendecke wird 0% betragen und es besteht keinerlei Regenwahrscheinlichkeit. Also bereiten Sie sich auf einen eindrucksvollen Ausflug vor – das strahlend klare Inselwetter in Palma wartet auf Sie!