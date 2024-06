Am Freitag, 22. Juni 2024, erwartet Cala Rajada, schöne und sommerliche Temperaturen. Die minimale Temperatur für den Tag liegt bei angenehmen 20,46 Grad Celsius, während die maximale Temperatur bis zu 23,86 Grad erreicht.

Am Morgen erwarten wir 20,47 Grad Celsius, während des Tages 23,63 Grad Celsius und am Nachmittag 23,27 Grad Celsius. Die kühle und erfrischende Nacht wird mit 21,96 Grad Celsius enden.

Die gefühlten Temperaturen werden sich ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen anfühlen. Am Morgen werden 20,32 Grad Celsius erwartet, am Tag 23,62 Grad Celsius, am Nachmittag 23,35 Grad Celsius und in der Nacht 22,14 Grad Celsius.

Vorhersage der Wetterbedingungen

Die Luftdruck beträgt 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit ist mit 60 Prozent moderat, was für ein angenehmes Wetter sorgt.

Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 4,28 m/s aus Richtung 176 Grad und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 5,26 m/s erreichen.

Trotz der sommerlichen Temperaturen wird es nur 2 Prozent Bewölkung geben und die Regenwahrscheinlichkeit ist gleich null - perfekt für einen Tag am Strand oder zur Erkundung der schönen Umgebung von Cala Rajada.