Die Wettervorhersage für Sóller am 23. Juni 2024 deutet auf angenehme Temperaturen und eine minimale Regenwahrscheinlichkeit hin. Auf Mallorca bleibt das Wetter häufig gleichmäßig, und der 23. Juni macht da keine Ausnahme.

Die Mindesttemperatur für den Tag beträgt 19.29°C und die Maximaltemperatur wird bei 25.91°C liegen. Am Morgen erwarten uns frische 19.54°C, während die Höhe des Tages 24.84°C erreichen wird. Zum Abend hin wird es wieder kühler und wir erwarten 22.45°C, während die Temperatur in der Nacht wieder auf 19.29°C sinkt.

Die Gefühlte Temperatur liegt morgens bei 19.64°C, am Tag bei 24.58°C, am Abend bei 22.45°C und in der Nacht bei 19.52°C. Das bedeutet, dass in Sóller ein insgesamt angenehmes Wetter herrschen wird, egal ob Sie den Tag am Strand oder beim Wandern in den nahegelegenen Bergen verbringen wollen.

Die Luftdruck für den Tag beträgt 1016 hPa und die Feuchtigkeit beträgt etwa 46%. Der Wind wird aus Richtung 280° mit einer Geschwindigkeit von 3.41 m/s und Böen von bis zu 4.6 m/s wehen. Die Bewölkung liegt bei 28%, was meist sonnige Bedingungen bedeutet.

Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 0.81%, das bedeutet, dass man wahrscheinlich einen trockenen Tag genießen kann. Ideal für alle, die einen Tag am Strand oder einen Ausflug in die Berge planen.

Aufgrund dieser Vorhersage empfehlen wir, genügend Sonnenschutz und eine Trinkflasche dabei zu haben, um gegen die Hitze gewappnet zu sein. Genießen Sie den herrlichen Tag auf Mallorca!