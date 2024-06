Der Sommer ist in voller Blüte und die Temperaturen steigen. Für den 23. Juni erwarten wir in Alcúdia auf Mallorca milde Temperaturen und klare Himmel. Lassen Sie uns einen genaueren Blick in die Wettervorhersage werfen.

Morgendämmerung mit milden Temperaturen Der Morgen beginnt mit einer Temperatur von 20.84°C, wohl die angenehmste Temperatur des Tages. Die gefühlte Temperatur liegt nur geringfügig höher bei angenehmen 20.91°C, ideal um einen frühen Spaziergang zu genießen oder den Tag am Strand zu beginnen. Mildes und angenehmes Mittagswetter Am Tag erwärmt sich Alcúdia auf 22.81°C, während die gefühlte Temperatur auf 22.9°C steigt - perfekt für einen Tag unter der mallorquinischen Sonne. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%, was die Wärme erträglich macht. Ein kühlerer Nachmittag Am Nachmittag kühlt es auf 19.61°C ab, mit einer gefühlten Temperatur von 19.9°C. Trotz der Abkühlung bleibt das Wetter angenehm und ideal, um die Schönheit der Insel zu erkunden. Ein lauer Abend Am Abend erwartet uns eine Temperatur von 20.49°C, was das Essen im Freien zu einer Freude machen sollte. Die gefühlte Temperatur liegt bei 20.53°C. Die Nacht bietet die perfekte Kulisse für einen entspannten Abend unter den Sternen. Geringe Regenwahrscheinlichkeit und mäßige Brise Die Regenwahrscheinlichkeit am 23. Juni ist sehr gering mit nur 1%. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich einen klaren Himmel mit einer Bewölkung von 76% geben wird. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,31 m/s aus Richtung 119° wehen, mit Böen von bis zu 7,19 m/s. Die Luftdruck befindet sich bei 1016 hPa.