Wie wird das Wetter in Cala Millor am 23. Juni 2024? Es verspricht einen entspannenden Tag am Strand mit Temperaturen, die zwischen 18,93 und 22,26 Grad Celsius liegen. Die Mindesttemperatur von 18,93 Grad Celsius wird in der Nacht erreicht, während die Höchsttemperatur von 22,26 Grad Celsius tagsüber erreicht wird.

Steigende Thermometerwerte während des Tages

Am Morgen erwartet uns eine angenehme Temperatur von 20,45 Grad Celsius, die sich zum Mittag hin auf 21,01 Grad erhöht. Am Nachmittag kühlt es sich auf 19,62 Grad herunter, bevor es zur Abenddämmerung hin wieder auf 20,15 Grad ansteigt. Die gefühlte Temperatur wird morgens 20,46 Grad Celsius, am Tag 21,1 Grad, nachmittags 19,7 Grad und abends 20,02 Grad betragen.

Gemäßigter Wind und niedrige Regenwahrscheinlichkeit

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6,35 m/s aus Richtung 86 Grad wehen, mit Windböen von bis zu 7,22 m/s. Eine friedliche Meeresbrise, ideal für Segelausflüge oder einen gemütlichen Strandtag. Die Atmosphärische Druck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 74 Prozent.

Trotz der Bewölkung von 73 Prozent liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei lediglich 1 Prozent. Also packen Sie Ihre Sonnencreme ein und genießen Sie einen wunderbaren Tag am Strand von Cala Millor, etwaige Regenwolken dürften Sie kaum stören.