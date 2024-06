Die letzte Wetterprognose hat uns auf den neuesten Stand gebracht, was wir von diesem Ort auf unserer geliebten Insel Mallorca erwarten können.

Am 23. Juni 2024 ist in Port d'Andratx ein angenehmes Wetter zu erwarten. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen der minimalen Temperatur von 20.87°C in der Nacht und der maximalen Temperatur von 23.87°C tagsüber. Mit solchen Werten bietet Port d'Andratx die perfekte Umgebung, um sich zu entspannen und die natürliche Schönheit des Ortes zu genießen.

Speziell am Morgen wird eine Temperatur von 21.82°C erwartet während sie zur Mittagszeit auf der Höhe von 23.19°C ist. Am Nachmittag steigt die Temperatur leicht auf 23.66°C, bevor sie am Abend auf 20.87°C abkühlt. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen etwa 21.86°C und am Nachmittag etwa 23.52°C betragen.

Weitere wichtige meteorologische Eckdaten

Die atmosphärische Druckbedingungen zeigen einen stabilen Wert von 1016 hPa, was auf eine klare Wetterlage hinweist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 60%, was für einen Hauch von Frische sorgen wird.

Es wird einen ruhigen Wind geben, der mit einer Geschwindigkeit von 6.85 m/s aus einer Richtung von 115° weht. Wir rechnen auch mit Windböen von bis zu 6.66 m/s.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei nur 0.21%, also bereiten Sie sich auf einen trockenen Tag vor. Die Wolkenbedeckung wird minimal sein, mit nur 9% erwartet.

Also, nehmen Sie sich etwas Zeit, um die natürliche Schönheit von Port d'Andratx in vollen Zügen zu genießen. Weitere Updates halten wir Sie auf dem Laufenden, da sich das Wetter jederzeit ändern kann. Bleiben Sie dran!