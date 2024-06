Aufwachen zu einer Mindesttemperatur von 20.29ºC und maximal 24.49ºC ist sicherlich ein perfekter Start in einen Sommertag in Santa Ponsa. Der Morgen beginnt mit einer Temperatur von rund 20.99ºC, die bis zum Mittag auf ungefähr 23.98ºC ansteigt. Am Nachmittag wird 23.67ºC erwarten und die Nacht wird mit ca. 20.34ºC abkühlen.

Eine angenehme Brise und erfrischende Luftfeuchtigkeit

Wenn Sie Ihren Tag im Freien planen, haben wir gute Nachrichten für Sie. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5.74m/s und Böen von 6.04m/s, in Richtung 106º wird das Wetter schön mild sein. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei 59%, was Ihnen ein erfrischendes Gefühl vermittelt. Sie sollten also keine Schwierigkeiten mit stickiger Hitze haben.

Sonnig trotz leichter Bewölkung

Trotz einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0.55%, erwartet uns ein groβteils sonniger Tag mit einer 15%igen Bewölkung.

Vergessen Sie nicht ihre Sonnencreme mitzunehmen, und genießen Sie einen schönen Tag am Strand von Santa Ponsa oder einen Rundgang durch das Dorf. Bleiben Sie satt und hydriert und genießen Sie das fantastische Wetter, das Santa Ponsa zu bieten hat.