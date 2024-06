Nach den aktuellen Wetteraussichten für Palma de Mallorca prognostiziert der meteorologische Dienst für den 24. Juni eine Mindesttemperatur von 17,8°C und eine maximale Temperatur von 25,47°C .

Die Temperaturen beginnen am Morgen mit angenehmen 18,19°C, bevor sie am Tag auf bis zu 24,66°C steigen. Am Nachmittag wird eine merkliche Abkühlung auf 23,72°C erwartet, während sich die Temperaturen in der Nacht weiter auf 20,82°C abkühlen.

Trotz der gemäßigten Temperaturen wird die gefühlte Temperatur in der Früh bei 18,21°C und am Tag bei 24,59°C liegen. Dieses Gefühl ändert sich ab dem Nachmittag auf 23,64°C, bevor es bis in die Nacht hinein auf 20,81°C absinkt.

Leichter Wind und geringe Bewölkung erwartet

Meteorologen prognostizieren eine Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von rund 54%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,59 m/s aus Richtung 245° wehen, mit Böen von bis zu 3,58 m/s.

Trotz der geringfügigen Niederschlagswahrscheinlichkeit von nur 0,04% werden für den Tag 30% Bewölkung erwartet, was auf einen grundsätzlich klaren Himmel und somit auf sonnige Bedingungen hinweist.

Bei diesen angenehmen Bedingungen wird empfohlen, den Tag im Freien zu verbringen und die wunderschöne Inselhauptstadt zu genießen.