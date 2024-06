Die charmante Küstenstadt Alcúdia auf Mallorca wird am 24. Juni 2024 ein angenehmer Ort sein, um die Zeit zu verbringen. Laut Wetterprognosen steigt die Temperatur bis zum Mittag auf angenehme 24,15°C an und bleibt am Abend bei gemütlichen 23,34°C.

Temperaturen: Früher Morgen bis spät in die Nacht Der Tag in Alcúdia beginnt kühl mit einer Mindesttemperatur von 19°C am frühen Morgen. Erwarten Sie für den Rest des Tages Temperaturen von bis zu 24,15°C. Spätnachmittags fallen die Temperaturen auf 23,34°C und weiter auf 21,45°C in der Nacht. Wind, Feuchtigkeit und Regenrisiko Windgeschwindigkeiten von etwa 5,29 m/s sind für den 24. Juni in Alcúdia vorhergesagt, mit Böen von 3,7 m/s. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt mit durchschnittlich 55% recht niedrig, was zu einem angenehmen Wetter insgesamt beiträgt. Die Bewölkung liegt bei 52%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt nur 0,02%, sodass die Chance auf Niederschläge äußerst gering ist. Bei einer atmosphärischen Druckvorhersage von 1015 hPa ist es ein hervorragender Tag, um die Schönheit Alcúdias zu genießen. Gesamtfazit: Ein angenehmer Tag in Alcúdia steht bevor Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 24. Juni 2024 in Alcúdia ein angenehm warmer Sonnentag mit minimaler Regenwahrscheinlichkeit und mäßigen Windgeschwindigkeiten vorhersagt. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme und Sonnenbrille mitzunehmen, um sich vor den sommerlichen Sonnenstrahlen zu schützen.