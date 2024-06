Die wunderschöne Stadt Port d'Andratx bietet an diesem 24. Juni eine herrliche Erfrischung. Mit einer maximalen Temperatur von 23.47ºC und einer niedrigsten von 20.46ºC, ist der Tag ideal zum Sonnenbaden und Genießen der mallorquinischen Landschaft.

Detailprognose für den Tag

Die Vorhersage für den Morgen zeigt angenehme 20.61ºC, im Laufe des Tages steigen die Werte unwesentlich auf 22.82ºC steigt. Am Nachmittag können wir die höchste Temperatur von 23.47ºC erwarten, die bis zum Abend auf 22.35ºC zurückgeht.

Thermische Sensation und allgemeine Bedingungen

Die thermische Empfindung wird während des gesamten Tages angenehm sein. Sie beginnt bei 20.71ºC am Morgen, erreicht 22.88ºC am Tag, 23.41ºC am Nachmittag und endet mit 22.42ºC am Abend. Die Atmosphärendruck beträgt 1015 hPa und die Feuchtigkeit liegt bei 66%.

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.15m/s aus Richtung 117º mit Böen von 4.45m/s. Die Bewölkung beträgt 39% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, was einen sonnigen Tag ohne Überraschungen bedeutet.

Um Ihren Tag in Port d'Andratx zu genießen, vergessen Sie nicht, eine gute Sonnencreme und eine Flasche Wasser mitzunehmen, um gut versorgt zu sein.