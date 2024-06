Ausführliche Wettervorhersage für Santanyí

Ein gemütlicher Sommertag erwartet Sie in Santanyí am 24. Juni 2024. Die Mindesttemperatur für den Tag wird bei angenehmen 18.2°C liegen, während die Maximaltemperatur sich auf etwa 24.58°C erwärmen wird.

Sie können 18.56°C am Morgen erwarten, während die Temperaturen am Tag auf 24.55°C steigen werden. Am Nachmittag wird das Thermometer auf 24.01°C fallen, und in der Nacht können Sie mit Temperaturen um die 21.72°C rechnen.

Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei 18.53°C liegen, am Tag bei 24.42°C, am Nachmittag bei 23.88°C und in der Nacht bei 21.67°C.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck beträgt etwa 1014 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird etwa bei 52% liegen.

Wind und Bewölkung

Der Wind wird aus der Richtung 127° mit einer Geschwindigkeit von 4.04 m/s wehen. Die Windböen können Geschwindigkeiten bis zu 3.47 m/s erreichen. Die Bewölkung wird etwa 10% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit wird 0% sein.

Ein schöner Tag steht also vor der Tür! Genießen Sie die wunderbaren Temperaturen und die leicht kühlende Brise, die typisch für diese Zeit des Jahres in Santanyí ist. Bleiben Sie dran für weitere Updates und Ihre täglichen Wetterberichte von Ihren vertrauten Meteorologen hier bei uns!