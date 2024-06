Mit Temperatur-Minimum von 19.15°C und einem Maximum von 24.39°C, verspricht der 24. Juni 2024 ein angenehm sonniger Tag in Santa Ponsa zu werden. Mit morgendlichen Temperaturen um die 19.4°C wird es ideal für einen frühen Spaziergang am Strand sein.

Der Tag wird mit angenehmen 23.88°C fortsetzen - perfekt für Sonnenanbeter und Wassersportler. Der Nachmittag bleibt weiterhin warm bei um die 23.8°C, gefolgt von einem milden Abend mit 21.57°C.

Trotz der Hitze wird es nicht erdrückend, da die gefühlte Temperatur leicht niedriger ist, bei 19.48°C am Morgen, 23.86°C am Tag, 23.72°C am Nachmittag und 21.58°C am Abend.

Keine Regenwolken am Himmel: Niedriger Luftdruck und Humidität

Ein weiterer Vorteil des Tages ist der niedrige Luftdruck von 1015 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 59%, was den Tag attraktiver für Outdoor-Aktivitäten macht.

Ein leichter Wind wird wehen, mit einer Geschwindigkeit von 3.54m/s in Richtung 242° und Böen von 3.49m/s. Dies ist ideal für Segler und Windsurfer.

Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von null Prozent und einer Bewölkungsrate von nur 19% ist der Strand der richtige Ort, um den sonnigen Tag zu genießen.

Also packen Sie Ihre Sonnencreme ein und freuen Sie sich auf einen herrlichen Sommertag in Santa Ponsa!