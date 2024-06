Am 24. Juni 2024 wird in Cala Rajada ein ausgeglichenes Wetter erwartet. Die Temperatur wird in der Frühe bei angenehmen 20,31° C liegen. Sie steigt im Laufe des Vormittags leicht auf 22,62° C und erreicht ihren Höchstwert von 22,69° C am Nachmittag, bevor sie abends auf immer noch warme 21,87° C abkühlt. Die gefühlte Temperatur wird ähnlich sein und variiert zwischen 20,28° C am Morgen, 22,5° C am Tag, 22,61° C am Nachmittag und 21,81° C in der Nacht.

Kein Regen in Sicht

Die atmosphärische Druck wird rund 1015 hPa betragen, und die Feuchtigkeit wird bei etwa 60% liegen. Der Wind wird leicht mit einer Geschwindigkeit von 5,08 m/s aus einer Richtung von 16° wehen, und es werden Windböen von bis zu 5,09 m/s erwartet. Die Bewölkung wird etwa 53 % betragen, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 %, was bedeutet, dass es einen klaren und trockenen Tag geben wird.