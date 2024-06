Der Sommer begrüßt uns mit typischen mediterranen Temperaturen in Sóller, Mallorca. Wir können für den 25. Juni Höchsttemperaturen von 27.26 Grad Celsius und Mindesttemperaturen von 18.08 Grad Celsius erwarten. Frühmorgens erwarten wir 18.59 Grad Celsius, während der Tag auf 26.86 Grad Celsius ansteigt und sich in der Nachmittagszeit auf angenehme 25.23 Grad Celsius abkühlt. Nachts können wir eine Temperatur von 20.61 Grad Celsius erwarten.

Angenehme Temperaturen begleitet von leichter Brise

Das mallorcatypische Wetter fühlt sich ebenso gut an, wie es klingt. Mit einer gefühlten Temperatur von 27.17 Grad Celsius zur Mittagszeit und einer leichten kühlen Brise am Nachmittag mit 25.24 Grad Celsius. Die Nachttemperatur fühlt sich gut an mit 20.55 Grad Celsius. Die atmosphärische Druckmessung zeigt 1013 hPa während der Luftfeuchtigkeitswert bei 48% liegt.

Weiterhin beständige Wetterbedingungen

Der Wind ist leicht und weht mit einer Geschwindigkeit von 2.48 m/s aus Richtung 265 Grad. Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt gering mit nur 20% Dichte und es gibt keine Regenvorhersage für den Tag. Genießen Sie den klaren Himmel und die angenehmen Temperaturen, während Sie den Sommer in Sóller genießen.