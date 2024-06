Es ist ein sonniger Tag in der schönen Stadt Alcúdia. Mit Temperaturen zwischen 19.81ºC und 26.88ºC, bietet der 25. Juni perfekte Bedingungen für Besucher und Einheimische gleichermaßen.

Detaillierte Vorhersage

Die prognostizierte Temperatur für den Morgen liegt bei angenehmen 19.99ºC, steigt im Laufe des Tages auf 25.06ºC und erreicht am Nachmittag ihren Höhepunkt bei 26.06ºC. Selbt in der Nacht bleilbt es mit 21.94ºC angenehm warm.

Die gefühlte Temperatur hält sich ähnlich, mit 19.9ºC am Morgen, einer Spitze von 26.06ºC am Nachmittag, und einer Abschwächung auf 21.94ºC in der Nacht.

Sensibilität der Atmosphäre

Die atmosphärische Druck bleibt über den Tag stabil bei 1013 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 52% liegt.

Wind und Bewölkung

Es gibt einen milden Wind von 4.52m/s aus 69º Richtung mit Böen von bis zu 6.22m/s. Die Wolkenbedeckung bleibt bei 43% mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%.