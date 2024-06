Die Prognose für den 25. Juni 2024 in Cala Millor zeigt günstige klimatische Bedingungen, die für alle Arten von Aktivitäten geeignet sind. Ein angenehmer Sommertag in einem der charmantesten Orte Mallorcas steht Ihnen bevor.

In den Morgenstunden wird eine minimale Temperatur von 19.22ºC erwartet, was einen mäßig warmen Beginn des Tages verspricht. Im Laufe des Tages wird die Temperatur steigen und am Nachmittag ihren Höhepunkt von 23.19ºC erreichen. Im Verlauf des Abends wird die Temperatur langsam auf 21.3ºC fallen.

Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 19ºC, während sie tagsüber auf 22.64ºC, nachmittags auf 23.11ºC und abends auf zu bedenken kommt.

Atmosphärischer Druck und Feuchtigkeit

Ein stabiler atmosphärischer Druck von 1014 hPa wird erwartet, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%, was für eine angenehme Feuchtigkeit sorgt.

Windsituation

Der Wind bläst von 136º mit einer Geschwindigkeit von 5.36m/s und Böen von bis zu 5.1m/s. Dies stellt eine frische Brise dar, die den Tag noch angenehmer macht.

Wolken und Niederschlag

Die Bewölkung wird bei etwa 35% liegen, was darauf hindeutet, dass der Himmel zum größten Teil klar sein wird. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%, was einen trockenen Tag in Cala Millor bedeutet.

Bereiten Sie sich auf einen wunderbaren Tag vor, baden Sie in der Sonne oder unternehmen Sie lange Spaziergänge am Strand. Cala Millor erwartet Sie mit dem besten Wetter, das Mallorca zu bieten hat!