Am Dienstag, den 25. Juni, können sich Einheimische und Touristen in Santa Ponça auf ein warmes und sonniges Wetter freuen.

Tagesverlauf der Temperaturen

Die morgendlichen Temperaturen starten bei angenehmen 20.22ºC und erreichen am Tag ihren Höhepunkt mit 24.1ºC. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 23.61ºC und nachts auf 21.66ºC. Die minimale Temperatur für diesen Tag beträgt 20.04ºC während die maximale Temperatur 24.29ºC erreicht.

Druck und Feuchtigkeit

Die atmosphärische Druck liegt bei 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 60%.

Wind- und Niederschlagsbedingungen

Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 5.48m/s aus der Richtung 162º mit Böen von bis zu 4.71m/s. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%, was bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich trocken bleiben wird.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen am Morgen bei 20.2ºC, am Tag bei 24.13ºC, am Nachmittag bei 23.67ºC und in der Nacht bei 21.87ºC, was insgesamt für ein angenehmes Klima sorgt.