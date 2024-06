Es wird erwartet, dass der Morgen in Palma mit einer durchschnittlichen Minimaltemperatur von 19.88°C beginnt, die am Tag auf einen Höchstwert von 29.3°C steigt. Die Temperatur in der Nacht sollte sich um 22.25°C bewegen. Die gefühlte Temperatur für den Tag liegt bei 29.01°C und in der Nacht bei 22.38°C.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit im perfekten Gleichgewicht

Die Erwartungen hinsichtlich des atmosphärischen Drucks betragen 1012 hPa, und der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit liegt bei 41%. Es ist ein perfektes Wetter zum Sonnenbaden, zum Schwimmen im Meer oder zum Genießen der mediterranen Küche auf einer der einladenden Terrassen von Palma.

Leichte Brise mit einer Spitze von 8.85m/s bringt Erfrischung

Es wird eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 5.84m/s in Richtung 42° erwartet, mit Böen, die 8.85m/s erreichen können. Ideal um unter einem Schirm am Strand zu faulenzen und das sanfte Meeresrauschen zu genießen.

Makellos blauer Himmel mit 3% Bewölkung und null Prozent Regenwahrscheinlichkeit

Der Himmel über Palma wird voraussichtlich zu 97% klar mit nur einer 3%igen Bewölkung sein. Die Regenwahrscheinlichkeit ist dabei auf praktisch null Prozent reduziert, was einen klassischen, blauen mediterranen Himmel für den 26. Juni erwarten lässt.

Achten Sie stets auf aktuelle Updates und genießen Sie den schönen Sommertag in Palma!