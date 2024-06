Guten Tag, hier kommt Ihre Wettervorhersage für Cala Millor am 26. Juni 2024. Der Tag beginnt kühl mit einer Mindesttemperatur von 20.76°C, erreicht aber im Laufe des Tages einen Höchstwert von 23.85°C. Am Morgen erwartet Sie eine Temperatur von 21.17°C, während es tagsüber auf angenehme 23.74°C ansteigt. Zum Abend hin kühlt es sich auf komfortable 23.01°C ab und die Nachttemperaturen liegen bei gemütlichen 21.93°C.

Gefühlte Temperaturen und Feuchtigkeitslevel

Die gefühlten Temperaturen für den Tag sind 21.25°C am Morgen, 23.87°C tagsüber, 23.27°C am Abend und 22.32°C in der Nacht. Die Atmosphärenbedingungen sind stabil mit einer Druckwerte von 1013 hPa und einer relativen Feuchtigkeit von 65%.

Windsituation und Regenwahrscheinlichkeit

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7.1m/s aus Richtung 112º wehen, mit Böen, die bis zu 10.45m/s erreichen können. Trotz der geringen Nubosität von 3%, ist die Regenwahrscheinlichkeit für diesen Tag auf 0% gesetzt.

Es handelt sich um eine ideale Wetterlage, um die Schönheiten von Cala Millor in vollen Zügen zu genießen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter in Cala Millor, wir halten Sie mit weiteren Updates auf dem Laufenden.