Wir, die Meteorologen von Mallorca, sind darauf spezialisiert, Ihnen genaue und aktuelle Wetterinformationen bereitzustellen. Unser Fokus heute liegt auf Port d'Andratx für den 26. Juni 2024.

Zu Beginn des Tages werden die Temperaturen bei ca. 21,66°C liegen, steigen am Tag auf 24,57°C an, erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt bei 25,51°C und fallen in der Nacht auf 23,49°C.

Fühlen Sie die Wärme: die gefühlten Temperaturen

Die menschliche Wahrnehmung von Temperatur hängt nicht nur von der tatsächlichen Temperatur ab, sondern auch von anderen Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit. In Bezug auf die gefühlte Temperatur erwarten wir 21,84°C am Morgen, 24,81°C am Tag, 25,89°C am Nachmittag und 23,85°C am Abend.

Atmosphärische Bedingungen: Druck und Feuchtigkeit

Die atmosphärische Leistung ist auch ein wichtiger Faktor für das Wetter. Die erwartete Barometerlesung für diesen Tag liegt bei 1012 hPa. Und hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehalts erwarten wir einen Wert von 66%.

Wind und Niederschlag: Was zu erwarten ist

Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 5,67 m/s aus Richtung 113°, mit Böen von bis zu 8,42 m/s. Trotz der Wolkendecke von 9% liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%.

Indem wir akkurate Vorhersagen liefern, stellen wir sicher, dass Sie für alles gewappnet sind, was der Tag in Port d'Andratx bringt. Bleiben Sie dran für weitere aktualisierte Wettervorhersagen.