Santanyí, die malerische Stadt auf Mallorca, ist bekannt für ihre idyllischen Landschaften und wunderschönes Wetter. Heute, am 26. Juni 2024, wird das Wetter ein weiteres Mal diesem Ruf gerecht.

Temperaturverlauf im Verlauf des Tages

Die Temperatur wird im Laufe des Tages zwischen 21,23°C und 25,23°C schwanken. Am Morgen erwartet uns eine angenehme Temperatur von 21,46°C. Im Verlauf des Tages wird sie auf ca. 25,01°C steigen, bevor sie am Abend auf 23,83°C absinkt. Im Laufe der Nacht wird sie schließlich auf 22,3°C sinken.

Sensationsgefühl und Luftfeuchtigkeit

Die erwartete gefühlte Temperatur variiert zwischen 21,59°C am Morgen und 25,21°C am Tag. Am Nachmittag wird sie auf ungefähr 24,15°C sinken, bevor sie in der Nacht auf 22,75°C absinkt. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 63% liegen.

Wind und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,71m/s aus Richtung 96° wehen und könnte in Böen bis zu 11,43m/s erreichen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist sehr gering und liegt bei 0%, während die Bewölkung bei nur 2% liegt.