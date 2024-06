Der Sommer ist in Santa Ponsa in vollem Gange und das Wetter an diesem Tag zeigt sich von seiner besten Seite. Die Wetterprognosen deuten auf perfekte Bedingungen hin.

Detaillierte Wetterprognose Die Mindesttemperatur für diesen Tag wird bei 20.55°C liegen und die Höchsttemperatur bei 27.19°C. Es verspricht ein nicht zu heißer, aber trotzdem sonniger Tag zu werden; ideal für alle, die die wunderschönen Strände von Santa Ponsa genießen möchten. Auf tagesdetaillierter Ebene sind folgende Werte zu erwarten: Morgens werden wir 20.71°C haben, während der Tag mit 26.11°C seinen Höhepunkt erreicht. Am Nachmittag bleiben die Temperaturen konstant bei 26.67°C und fallen in der Nacht auf angenehm kühle 22.46°C. Dabei wird die gefühlte Temperatur morgens bei 20.87°C, während des Tages bei 26.11°C, am Nachmittag bei 27.5°C und in der Nacht bei 22.72°C liegen. Wetterbedingungen und Feuchtigkeit Die atmosphärische Druck wird bei 1012 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei etwa 58%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.74 m/s aus einer Richtung von 49° wehen, mit Böen bis zu 9.49 m/s. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 0%, was bedeutet, dass es höchstwahrscheinlich einen sonnenverwöhnten Tag geben wird. Die Bewölkung wird nur 5% betragen, was ebenfalls auf einen meist sonnigen Tag hinweist. Fazit Im Großen und Ganzen ist der 26. Juni 2024 ein ausgezeichneter Tag, um Santa Ponsa zu besuchen und die Sonne zu genießen. Ob Sie am Strand liegen, durch die Gassen schlendern oder einen Ausflug in die umliegende Landschaft planen - das Wetter spielt mit!