Ein sonniger Tag erwartet Sie am 27. Juni 2024 in Alcúdia, Mallorca. Mit einer maximalen Temperatur von 27,96°C bietet der Tag ideale Bedingungen für vielfältige Outdoor-Aktivitäten.

Morgendliche Frische und sonnige Nachmittage

Der Morgen beginnt in Alcúdia mit angenehmen 21,61°C. Während des Tages und den Nachmittag erreicht die Temperatur ihren Höhepunkt bei stolzen 26,64°C. Mit 26,64°C am Nachmittag und 22,87°C am Abend bleibt es weiterhin warm.

Leichter Wind aus Osten

Der Wind weht mit 6.2m/s aus Ostrichtung (110º). Mit Böen von bis zu 8.34m/s sollten Sonnenschirme sicher befestigt werden.

Die Luftdruck beträgt 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 58%. Trotz einer teilweisen Bewölkung von rund 85%, ist mit keiner Niederschlag zu rechnen, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Die Wärme wird sich sehr angenehm anfühlen, mit einer gefühlten Temperatur von 26,64°C am Tag und 26.64°C am Nachmittag. Und selbst für die Nacht wird noch eine gefühlte Temperatur von 23,17°C vorhergesagt.

Hiermit wünschen wir Ihnen einen schönen Tag in Alcúdia!