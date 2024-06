Wir bringen Ihnen die detaillierteste Wettervorhersage für einen schönen Tag in Cala Millor. Packen Sie Ihre Sonnenbrille und lassen Sie uns die Wetterdetails anschauen!

Sommerlich warmes Wetter mit angenehmer Brise

Wir erwarten für den 27. Juni in Cala Millor angenehme Temperaturen. Schon früh am Morgen müssen Sie sich keine Sorgen um die Kälte machen - die Temperatur wird voraussichtlich um 21.56ºC liegen. Der Tag verspricht mit Höchstwerten von 24.36ºC sommerlich warm zu werden. Auch der Abend bleibt mild mit Temperaturen um 23.85ºC, gefolgt von einer kühlenden Nacht mit 22.37ºC.

Behagliche Wärme mit leichter Brise

Unsere Wetterdaten deuten auf eine angenehme Sensation der thermischen Behaglichkeit hin: 21.91ºC am Morgen, 24.68ºC am Tag, 24.22ºC am Nachmittag und 22.83ºC am Abend. Die erfrischende Brise aus 84º mit einer Geschwindigkeit von 7.39m/s und vereinzelten Böen von 10.51m/s bringt die nötige Abkühlung.

Keine Regenschauer in Sicht

Die Bewölkung liegt bei 61%, doch die Chance auf Regen ist mit 0% sehr gering. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 70%, und der atmosphärische Druck liegt bei 1012 hPa.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 27. Juni in Cala Millor ein Tag voller Sonnenschein und Wärme mit einer angenehmen Brise vom Meer sein wird. Genießen Sie den Tag!