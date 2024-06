Wie wird das Wetter am 27. Juni 2024 in Port d'Andratx, Mallorca? Wenn Sie vorhaben, an diesem Tag zu besuchen, sollten Sie diesen Bericht nicht verpassen.

Ein Tag voller Sonne und Wärme Der Tag beginnt mit einer angenehmen Mindesttemperatur von etwa 22.99°C und steigert sich im Laufe des Tages bis zu einem Höchstwert von 28.22°C. Besonders gegen 10 Uhr morgens ist eine Temperatur von etwa 23.54°C zu erwarten, während sie zur Mittagszeit auf 27.72°C ansteigen wird. Am Nachmittag werden wir etwa 26.85°C erreichen, und am Abend wird es dann auf etwa 24.13°C abkühlen. Gefühlte Temperaturen und Wind Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei etwa 23.54°C liegen, im Laufe des Tages auf 28.66°C ansteigen, am Nachmittag bei etwa 28.1°C liegen und in der Nacht auf etwa 24.4°C abfallen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7.75m/s aus der Richtung 130° wehen, mit Böen von bis zu 11.06m/s. Niederschlag und Luftfeuchtigkeit Trotz einer Wolkenbedeckung von 86% ist die Wahrscheinlichkeit von Regen 0%. Die Luftfeuchtigkeit wird bei rund 56% liegen und der Luftdruck bei etwa 1011 hPa. Insgesamt wird es ein angenehmer und trockener Tag in Port d'Andratx sein, ideal um die wunderschönen Strände und Landschaften der Gegend zu genießen. Denken Sie daran, Sonnenschutzmittel und genügend Wasser mitzunehmen!