Verpassen Sie nicht unser tägliche Wettervorhersage für Santanyí. Ausführlich und genau, um Ihren Tag perfekt zu planen.

Höchst- und Tiefsttemperatur

Erwarten Sie für den 27. Juni eine minimale Temperatur von 21.03ºC und eine maximale Temperatur von 26.63ºC. Am Morgen werden es ungefähr 21.37ºC sein und tagsüber steigt die Temperatur auf 26.26ºC. Der Abend wird etwas kühler mit 24.77ºC und die Nacht zeigt auch eine leichte Abkühlung auf 22.7ºC.

Thermisches Gefühl

Mit dem thermischen Gefühl - ein Maß, wie sich die Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit tatsächlich anfühlt - erwarten Sie am Morgen 21.78ºC, während des Tages 26.26ºC, am Abend 25.18ºC und in der Nacht 23.22ºC.

Atmosphärischer Druck und Feuchtigkeit

Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich bei 1011 hPa liegen, während der Feuchtigkeitsgehalt rund 63% beträgt.

Wind und Regenvorhersage

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8.92 m/s aus einer Richtung von etwa 70º wehen, mit Böen, die bis zu 11.9 m/s erreichen könnten. Es gibt eine 69%ige Chance auf Bewölkung, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%.

Planen Sie Ihren Tag entsprechend und lassen Sie das Wetter kein Hindernis für Ihre Pläne in Santanyí sein!