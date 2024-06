Die schöne Küstenstadt Santa Ponsa auf Mallorca bietet am 27. Juni 2024 ideales Sommerwetter. Mit Tiefsttemperaturen von 22.1°C und einem Tageshöchstwert von 30.05°C können wir uns auf einen warmen und sonnigen Tag freuen.

Die Temperaturen am Morgen beginnen bei einer angenehmen 22.63°C, steigen auf 29.85°C am Tag und weichen auf 27.85°C am Nachmittag und 23.36°C in der Nacht. Trotz der hohen Temperaturen bleibt das Klima angenehm, mit einer gefühlten Temperatur von 22.49°C am Morgen, 29.87°C tagsüber, 28.46°C am Nachmittag und 23.5°C in der Nacht.

Leichter Wind und klare Bedingungen

Der Himmel in Santa Ponsa wird größtenteils klar sein, mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Bewölkung von 79%. Am 27. Juni sollten wir eine Windgeschwindigkeit von 8.89m/s aus Richtung 119° und Windböen von 11.36m/s erleben. Dabei liegt der atmosphärische Druck bei 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 43%. So bleibt es frisch und angenehm trotz der sommerlichen Temperaturen.

Kurzum: Packen Sie Ihre Sonnencreme und Schwimmbekleidung ein und genießen Sie einen fantastischen Tag am Strand von Santa Ponsa!