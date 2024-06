Guten Morgen liebe Mallorca-Besucher! Heute ist der 28. Juni 2024, und wir befinden uns in Palma de Mallorca. Die Temperaturen sind im Sommer hier immer schön ausgeglichen und das Wetter ist perfekt, um draußen zu sein.

Temperatur

Die prognostizierte Mindesttemperatur für diesen Tag beträgt 21.93ºC und die Höchsttemperatur beträgt 31.06ºC. Am frühen Morgen erwarten wir Temperaturen um 22.04ºC, die mittags auf 30.58ºC ansteigen. Am Nachmittag werden sie auf 28.2ºC fallen und in der Nacht auf 23.08ºC.

Luftdruck und Feuchtigkeit

Wenn wir über den Luftdruck sprechen, liegt er voraussichtlich bei 1014 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 42%.

Wind und Niederschlagsrisiko

Der Wind wird aus Richtung 125º mit einer Geschwindigkeit von 5.97m/s wehen und in Böen bis zu 8.37m/s erreichen.Die Nebelbedeckung wird voraussichtlich bei 21% liegen, und die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist bei 0%, also ein sehr geringes Risiko.

Fazit

So sieht die Wettervorhersage für den heutigen Tag aus. Wir hoffen, dass Ihr Tag so angenehm wie möglich wird. Vergessen Sie nicht, sich und Ihre Haut vor der Sonne zu schützen, und trinken Sie viel Wasser, um hydratisiert zu bleiben!