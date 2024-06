Mallorca genießt bekanntermaßen eine Fülle von Sonnentagen, und der 28. Juni 2024 scheint keine Ausnahme zu sein. Malerisch an der Nordostküste gelegen, wird Cala Rajada am besagten Tag mit einer Tiefsttemperatur von 22.15ºC und einer Höchsttemperatur von 24.5ºC eine angenehme Brise genießen.

Temperaturabweichungen im Tagesverlauf

Am Morgen werden es 22.43ºC, während des Tages 24.5ºC, am Nachmittag 24.04ºC und in der Nacht 22.68ºC erwartet werden. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen 22.92ºC, am Tag 24.86ºC, am Nachmittag 24.56ºC und in der Nacht 23.38ºC betragen.

Aussichten auf Wind und Niederschläge

Es wird eine Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 71% herrschen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.16m/s aus Richtung 114º wehen und Böen von bis zu 8.38m/s erreichen. Trotz der geringen Wolkenbedeckung von 1% bleibt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0% - ein perfekter Tag, um die Schönheit von Cala Rajada im Freien zu genießen.