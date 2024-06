In Sóller, auf der schönen Insel Mallorca, erwartet uns am 28. Juni 2024 eine Spannbreite der Temperaturen von 22.71ºC bis 32.71ºC. Sonnen-Fans können sich auf diesen Tag freuen.

Tagesüberblick: Sonne und Wärme dominieren, doch Leichtigkeit bleibt

Das Thermometer zeigt am Morgen 22.93ºC, erreicht über den Tag 31.54ºC und kühlt sich am Nachmittag auf 28.64ºC herunter. Die erwartete abendliche Temperatur beträgt 22.78ºC. Dabei wird die gefühlte Temperatur am Morgen 22.71ºC, tagsüber 31.32ºC, am Nachmittag 29.91ºC und am Abend 23.36ºC sein.

Die Luftfeuchtigkeit beträgt 38% bei einem Druck von 1015 hPa. Ein leichter Sommerwind weht mit 2.65m/s aus Richtung 123º, mit gelegentlichen Böen von bis zu 5.16m/s. Bei einer zu erwartenden Bewölkungsrate von 35% können wir auf klarblauen Himmel und viel Sonnenschein hoffen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist übrigens 0%.

Abschließende Gedanken

Alles in allem verspricht der 28. Juni 2024 in Sóller ein sonniger und angenehm warmer Tag zu werden, ideal um die Schönheit von Mallorca zu genießen. Aber denken Sie stets daran, sich gut zu schützen und genügend Wasser zur Hand zu haben!