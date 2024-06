Der 28. Juni in Santa Ponsa, Mallorca, wird einen schönen Tanz zwischen der Sonne und dem Wind erleben. Die erwarteten Temperaturen reichen von einer angenehmen Mindesttemperatur von 22,33°C bis zu einer maximalen Temperatur von 27,06°C.

Frischer Wind und leichte Bewölkung für Ihren perfekten Tag

Den Tag beginnen wir mit einer Temperatur von etwa 22,38°C am Morgen. Ab Mittag erhöht sich die Temperatur auf 27,01°C, um nachmittags auf 25,42°C zu sinken und am Abend schließlich auf 22,51°C abzufallen.

Die gefühlten Temperaturen werden jedoch etwas abweichen. Sie liegen bei 22,45°C am Morgen, erreichen ihren Höhepunkt bei 28,24°C am Tag und sinken dann auf 26,03°C am Nachmittag und 23,27°C in der Nacht.

Der Wind wird uns angenehm erfrischen, mit einer Geschwindigkeit von 8,23m/s aus der Richtung 136° und Böen bis zu 10,55m/s. Die atmosphärische Druck beträgt 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%. Die Bewölkung erreicht 35%, doch die Wahrscheinlichkeit für Regen ist gleich null, sodass einem sonnigen Tag nichts im Wege steht.

Um den vollen Genuss dieses schönen Wetters zu erleben, vergessen Sie nicht Ihre Sonnencreme und Ihren Hut, um sich vor den UV-Strahlen zu schützen und genießen Sie Ihren Aufenthalt in Santa Ponsa!