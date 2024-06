Am 29. Juni 2024 erwartet Sóller, Mallorca ein angenehmer Sommertag mit einer minimal vorausgesagten Temperatur von 21.06°C und einer maximalen Temperatur von 27.78°C. Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages, wobei die niedrigste Temperatur am Morgen bei etwa 21.29°C und die höchste Temperatur am Nachmittag bei etwa 27.33°C liegt.

Sensations-Werte und allgemeine Wetterbedingungen

Die gefühlte Temperatur, die die relative Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, wird am Morgen bei etwa 22.01°C, am Tag bei 27.06°C, am Nachmittag bei 27.53°C und am Abend bei 21.77°C liegen. Die atmosphärische Druck bei 1013 hPa wird gehalten, während die relative Luftfeuchtigkeit bei etwa 44% liegt.

Wind und Niederschlagsvorhersage

Es wird ein mäßiger Wind aus der Richtung 240° mit einer Geschwindigkeit von 6.85m/s erwartet, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 10.57m/s erreichen können. Trotz einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer erwarteten Bewölkung von 40%, bleiben die Chancen auf Niederschlag in Sóller am 29. Juni gering.