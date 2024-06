Die wunderschöne Küstenstadt Alcúdia in der spanischen Insel Mallorca erwartet ein freundliches Wetter am 29. Juni. Mit einer minimalen Temperatur von 21,92 Grad Celsius und einer maximalen Temperatur von 29,24 Grad Celsius bleibt es durchgehend angenehm warm.

Am Morgen ist mit einer Temperatur von 22,1 Grad Celsius zu rechnen, während die Tageshöchsttemperatur tagsüber auf 28,45 Grad Celsius steigt. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 27,66 Grad Celsius ab und am Abend erreicht das Thermometer 23,29 Grad Celsius.

Wetterdetails für den Tag

Die gefühlte Temperatur, auch bekannt als der "Wärmeindex", liegt morgens bei 22,74 Grad Celsius, tagsüber bei 29,08 Grad Celsius, am Nachmittag bei 28,16 Grad Celsius und am Abend bei 23,58 Grad Celsius.

Die atmosphärische Druckmessung für den Tag liegt bei 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 51%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,85m/s aus 245 Grad Richtung und kann durch Böen auf bis zu 11,29m/s erhöhen.

Trotz einer erwarteten Bewölkung von 63% bleibt die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen bei 0%, was bedeutet, dass die Sonne den Großteil des Tages scheinen wird.

Verlassen Sie sich auf uns für die aktuellsten und genauesten Wettervorhersagen und planen Sie Ihren Tag in Alcúdia dementsprechend. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den schönen Tag!