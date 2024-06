Port d'Andratx, der malerische Hafenort im Südwesten der Insel Mallorca, kann sich auf ein angenehmes Wetter freuen. Die erwartete Temperaturspanne liegt zwischen 22.79°C in der Nacht bis 24.63°C im Tagesverlauf. Die Wetterbedingungen sind stabil, mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von null, ideale Bedingungen zur Erkundung der natürlichen Schönheit des Ortes und zur Entspannung am Strand.

Früh bis Nacht: Gleichbleibender Komfort

Bereits am Morgen werden Sie eine angenehme Temperatur von 22.86°C genießen können, die sich im Tagesverlauf auf 24.16°C erhöht. Am Nachmittag wird es noch etwas wärmer, mit maximalen Temperaturen um 24.36°C. Die Nachttemperaturen sinken dann wieder auf angenehm kühle 23.04°C. Die gefühlten Temperaturen sind im Allgemeinen sehr ähnlich, mit dem wärmsten Punkt am Nachmittag bei 24.76°C fühlt sich die Nacht mit 23.62°C immer noch warm an.

Weitere Wetterdaten: Wind, Druck und Feuchtigkeit

Die atmosphärische Druck wird bei 1013 hPa auf einem normalen Niveau gehalten, während die Luftfeuchtigkeit still und ruhig bei durchschnittlich 66% gehalten wird. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 8.41 m/s und kommt dabei aus einer Richtung von 246° grad. Es werden sogar Böen von bis zu 13.12 m/s erwartet. Die allgemeine Nubosität liegt bei 43% und bietet eine Mischung aus Sonne und Wolken, ohne jegliche Regenwahrscheinlichkeit.