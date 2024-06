Es sieht nach einem schönen Sommertag in Santa Ponsa aus! Die Insel wird mit herrlichem Wetter verwöhnt, perfekt für einen Strandtag oder einen Spaziergang entlang der Küste.

Temperatur

Die Durchschnittstemperatur wird angenehm sein. Die niedrigste gemessene Temperatur wird bei 22,25 C liegen, während die höchste bei 25,5 C erreichen wird. Am Morgen erwarten wir ungefähr 22,36 C, was sich allmählich auf 24,91 C am Tag erhöht. Bis zum Nachmittag bleibt es bei etwa 24,74 C, und abends sinkt sie leicht auf 22,39 C ab.

Witterungsbedingungen

Die gefühlte Temperatur, die Berücksichtigung von Wind und Feuchtigkeit nimmt, wird bei etwa 23,08 C am Morgen liegen, etwa 25 C während des Tages, rund 25,07 C am Nachmittag und nahe 22,98ïC in der Nacht. Mit einer atmosphärischen Druck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59% wird es insgesamt recht komfortabel sein.

Wind und Regen

Mit einer Windgeschwindigkeit von 7,56 m/s aus Richtung 213º und Böen von bis zu 11,35 m/s wird leichte Brise erwartet. Sorgen über Regenfälle braucht es am 29. Juni nicht zu machen, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt.

Die Bewölkung beträgt 40%, was einen weitgehend klaren Himmel verspricht. Ganz gleich, ob Sie vorhaben, einen Tag am Strand zu verbringen oder die wunderschöne Natur rund um Santa Ponsa zu erkunden, das Wetter wird auf Ihrer Seite sein!